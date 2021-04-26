الرياضة
شهاب يعوض غاموندي بـ “الماص”
اجتماع طارئ انتهى بفسخ عقد المدرب الأرجنتيني فسخ المغرب الفاسي عقد مدربه الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي، بعد التعادل أمام نهضة الزمامرة بهدف لمثله الجمعة الماضي، علما أنه كان سباقا إلى التسجيل عن طريق محمد الفقيه. وفشل غاموندي في قيادة المغرب الفاسي لتحقيق الفوز في سبع مباريات على التوالي، إضافة إلى الأداء الباهت الذيأكمل القراءة »
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