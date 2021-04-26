الصباح الفني
“أسماء الله الحسنى” جديد الوعد
أطلقت، أخيرا، الفنانة عائشة الوعد عملا غنائيا جديدا بعنوان “أسماء الله الحسنى”، وهو عمل ديني لمناسبة حلول الشهر الفضيل. وتؤدي عائشة الوعد “أسماء الله الحسنى” رفقة شقيقها الفنان المهدي عبده في فيديو كليب تم تصويره وإطلاقه على قناتها الرسمية على “يوتوب”. وقالت عائشة الوعد ل”الصباح” إنها سعيدة بتقديم عمل يتماشىأكمل القراءة »
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