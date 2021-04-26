وطنية
الخارجية تحتج على إسبانيا بعد استضافة غالي
احتجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي على الحكومة الإسبانية، التي خرقت حقوق الإنسان، وضربت عرض الحائط كل المواثيق الدولية ذات الصلة، حين استضافت إبراهيم غالي، رئيس «بوليساريو»، لتلقي العلاج بأحد مستشفياتها، بهوية مزورة، وجواز سفر جزائري، وهو المتابع قضائيا في قضايا اغتصاب نساء، وتعذيب حقوقيين، بتندوف بالجزائر، وبقتل صيادين إسبانأكمل القراءة »
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