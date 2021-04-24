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وطنية

الاستقلال يطالب بوقف تدشينات الوزراء

منذ ساعتين
حذر من استغلالها في استمالة أصوات الناخبين وتلوين الدوائر بلون حزبي حذرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال من خطورة استغلال إمكانيات الدولة وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر الولاية الحكومية. ونبهت قيادة الاستقلال إلى أن هذه الممارسات يكون هدفها استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضليةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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