ملف الصباح
رمضان يصالح المشاهد مع التلفزيون
يتحول بفضله إلى مصدر اهتمام العائلة كلها ويتمكن من منافسة تكنولوجيا التواصل لولا رمضان ومباريات «شومبيونزليغ»، لانقرض ذاك الجهاز الأسود الغبي، الذي يحتل زوايا “معتبرة” من منازلنا، ويستريح ببلادة على طاولات زجاجية تؤثث جنباتها مزهريات بلاستيك بلا رائحة. فباستثناء بعض الجدات المولعات بمسلسلات «سامحيني» و”الوعد” و”من أجل ابني»، لا أحد،أكمل القراءة »
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