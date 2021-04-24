fbpx
ملف الصباح

العلالي: الجمهور يميل إلى إنتاجات القرب

منذ 24 ثانية
> كيف تابعت الإنتاجات التلفزية في رمضان؟ > بصفة عامة راكم التلفزيون المغربي خلال السنوات الأخيرة تجربة في الإنتاج السمعي البصري من مسلسلات وإنتاجات كوميدية وأفلام، تبث بكثافة خلال رمضان، وتلبي حاجيات الجمهور إلى إنتاج كوميدي هزلي ساخر في واقع اجتماعي صعب. لكن الملاحظ أن هذه الإنتاجات نادرا ما تستجيبأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 24 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى