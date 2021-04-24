ملف الصباح
العلالي: الجمهور يميل إلى إنتاجات القرب
> كيف تابعت الإنتاجات التلفزية في رمضان؟ > بصفة عامة راكم التلفزيون المغربي خلال السنوات الأخيرة تجربة في الإنتاج السمعي البصري من مسلسلات وإنتاجات كوميدية وأفلام، تبث بكثافة خلال رمضان، وتلبي حاجيات الجمهور إلى إنتاج كوميدي هزلي ساخر في واقع اجتماعي صعب. لكن الملاحظ أن هذه الإنتاجات نادرا ما تستجيبأكمل القراءة »
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