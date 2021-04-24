حوادث
الاختلاس يورط مقاولا ورئيس جماعة
التحريات أظهرت تفويت صفقات بطرق مشبوهة وقاضية التحقيق أودعت المتهمين السجن مثل رئيس جماعة “حد الغوالم”، شرق الرباط، أخيرا، أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال الابتدائية بالعاصمة، رفقة مقاول وموظف، في أول جلسة لمحاكمتهم، بعدما اعتبرت قاضية التحقيق، المكلفة بجرائم الأموال بالغرفة الخامسة، أن هناك عناصر أولية جرمية ثابتة فيأكمل القراءة »
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