الرياضة
قرعة العصبة و”كاف” دون ممثلي الأندية
أصدرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم قرارا بإجراء قرعة عصبة الأبطال وكأس الكنفدرالية دون حضور ممثلي الأندية، أو وسائل الإعلام، خطوة احترازية في ظل تفشي فيروس “كورونا”. وستقام قرعة دور ربع نهائي الأبطال في 30 أبريل المقبل، بمقر “كاف” في العاصمة المصرية القاهرة. ونجح الوداد والرجاء في بلوغ دور ربع نهاية،أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.