وطنية
ذكرى وفاة المغفور له محمد الخامس … مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام لأب الأمة من أجل الاستقلال
تحل الجمعة، الموافق لعاشر رمضان، ذكرى وفاة أب الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس، وهي مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة قاطبة التضحيات الجسام التي بذلها الملك الراحل من أجل بلاده وشعبه، ونضاله وكفاحه المستميت من أجل الحرية والاستقلال، وكذا اللحمة القوية التي تربط بين الشعب المغربي الأبي والعرش العلويأكمل القراءة »
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