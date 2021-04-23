وطنية
“إقلاع” و”أوكسجين” ينعشان أرباح البنوك
توقع المكتب الدولي للتنقيط «مودايز» أن تتحسن أرباح البنوك، خلال السنة الجارية، بفعل الدينامية التي تعرفها القروض الممنوحة. وأوضح خبراء المكتب أن تداعيات الجائحة كان لها أثر على نشاط البنوك، إذ تأثرت جل القطاعات الاقتصادية بالأزمة الصحية، ما انعكس على نشاط القطاع البنكي، بفعل تراجع الطلب على القروض. وأكدت تحاليلأكمل القراءة »
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