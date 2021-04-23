الرياضة
محترفو الدوريات العربية حاضرون بكأس المنتخبات
رخص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام بقطر بداية من 18 دجنبر المقبل، تمهيدا لمونديال 2022، بالاستعانة بخدمات محترفيها في الدول العربية المشاركة في البطولة. وسيكون بإمكان الحسين عموتة، مدرب المحليين، الاستعانة بخدمات لاعبين مثل بدر بانون وأشرف بنشرقي وحميد أحداد وعبد الرزاقأكمل القراءة »
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