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حوادث

“حروب” شبكات التهريب بشوارع الداخلة

منذ ساعتين
هجوم على عصابة منافسة والمواجهات تمتد إلى ثلاثة أحياء أشعل التنافس لاحتكار أسواق التهريب الدولي في الجنوب،”حرب” تصفية حسابات بين الشبكات في الداخلة، إذ اندلعت، الأحد الماضي، مواجهة عنيفة أثارت رعبا وسط السكان، وتسببت في إلحاق خسائر مادية فادحة. وقال مصدر “الصباح” من العيون، إن بداية المواجهة بين شبكتين للتهريبأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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