حوادث
“حروب” شبكات التهريب بشوارع الداخلة
هجوم على عصابة منافسة والمواجهات تمتد إلى ثلاثة أحياء أشعل التنافس لاحتكار أسواق التهريب الدولي في الجنوب،”حرب” تصفية حسابات بين الشبكات في الداخلة، إذ اندلعت، الأحد الماضي، مواجهة عنيفة أثارت رعبا وسط السكان، وتسببت في إلحاق خسائر مادية فادحة. وقال مصدر “الصباح” من العيون، إن بداية المواجهة بين شبكتين للتهريبأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.