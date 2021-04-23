الأولى
مالك حانة وعدلان في ملف للسطو العقاري
16 متهما فضحهم تزوير وثائق تخص ثلاثة هكتارات تضم ملعبا وإدارة “ليدك” ينتظر أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك للبيضاء، في الأيام القليلة المقبلة، واحدا من الملفات الشائكة للسطو على العقارات، تورط فيها أزيد من 16 مشكوكا فيه، ضمنهم مقتنيان وبائع وشهود لفيف ومهندس طوبوغرافي وعدلان.أكمل القراءة »
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