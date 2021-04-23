الأولى
شباط: حكومة الإسلاميين مستبدة وفاسدة
توقع فوز الاستقلال بالانتخابات التشريعية ووصف عمدة فاس بالمبذر وصف حميد شباط، حكومة “بيجيدي” على عهد عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، بالمستبدة والمفسدة، وأكد أن الحملة الانتخابية لحزب “المصباح” ارتكزت على التضليل والكذب، ولن يستطيع قادته مرة أخرى إقناع المواطنين، مضيفا أنه يرفض إطلاق تسمية إسلاميين على العدالة والتنمية،أكمل القراءة »
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