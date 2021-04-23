الرياضة
القضاء يفضح خروقات السلة
ابتدائية الرباط تقضي ببطلان الجمع العام وإلغاء نتائجه وانتخاب الرئيس قضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، المنعقد في 20 دجنبر الماضي، وبطلان جميع الآثار المترتبة عنه. وأصدرت المحكمة حكما يقضي ببطلان انتخاب أوراش، وجميع الآثار المترتبة عن الجمع، بعد أن تقدم نادي أمل العيونأكمل القراءة »
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