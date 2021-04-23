مجتمع
غضب بأزيلال بسبب الكهرباء والطريق
احتج، أخيرا، عدد من سكان دوار مايكو بكرول بجماعة أيت ماجضن بإقليم أزيلال أمام مقر الجماعة، للمطالبة بإصلاح طريق مايكو وتوسيع الشبكة الكهربائية لتشمل كافة منازل الدوار. وطالب السكان المحتجون، رئيس المجلس الجماعي أيت ماجضن بالتدخل لرفع الضرر عن سكان الدوار والالتزام بالوعود التي قدمها، محملين إياه المسؤولية فيأكمل القراءة »
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