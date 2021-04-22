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حوادث

اعتقال راشقي سيارات بالحجارة

منذ 8 ساعات
أحالت الفرقة الدركية المرابطة بمحطة الأداء بالطريق السيار القريبة من الجديدة، الاثنين الماضي، طفلين يتراوح عمرهما بين العاشرة والثانية عشرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على خلفية اتهامهما بجناية رشق السيارات بالحجارة. وأحالت النيابة العامة المتهمين على قاضي التحقيق، الذي بعد الاستماع إليهما بحضور أوليي أمرهما، قرر تسليمهماأكمل القراءة »


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منذ 8 ساعات
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