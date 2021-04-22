حوادث
تفكيك شبكة مواد غذائية فاسدة بمكناس
فككت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أخيرا، شبكة خطيرة تتكون من 22 شخصا من مختلف الأعمار ينشطون في تزييف العلامات التجارية واستغلالها في تعليب مواد استهلاكية منتهية الصلاحية، وتخزينها في مستودعات، بغرض ترويجها خلال شهر رمضان. وقالت المصادر، إن هذا التدخل الأمني، جاء أياما قليلة فقط قبل حلول شهر الصيام،أكمل القراءة »
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