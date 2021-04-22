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“قبل زحف الظلام” في لقاءات حقوق الإنسان
المخرج يناقش مضامين فيلمه الذي يسترجع ذاكرة الإبداع الفني المهمل أعلنت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، عن بث للفيلم الوثائقي “قبل زحف الظلام” للمخرج المغربي وكاتب السيناريو علي الصافي، الخميس 29 أبريل الجاري، في إطار برنامجها “لقاء خميس السينما وحقوق الإنسان” لشهر أبريل الجاري. وقالت الجمعية إن الفيلم وثائقيأكمل القراءة »
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