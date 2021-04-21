حوادث
إحباط تهريب أطنان من الحشيش بالناظور
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان و779 كيلوغراما من مخدر الشيرا، الجمعة الماضي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ تلك العملية النوعية بمنطقة “دار الكبداني” التي تبعد بحواليأكمل القراءة »
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