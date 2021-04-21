وطنية
ناشيد: جهات ظلامية تريدني أن أتسول
اهتزت الأوساط الثقافية والفكرية على وقع القرار الذي وقعه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والقاضي بعزل الأستاذ سعيد ناشيد، الباحث في قضايا الفلسفة والتنوير، وصاحب العديد من المؤلفات التي أغنت الخزانة المغربية، من العمل. القرار الذي استهدف ناشيد، الذي يعمل أستاذا للتعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية لسطات، أثار موجة غضب وتنديدأكمل القراءة »
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