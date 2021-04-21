حوادث
الحبس لأفراد شبكة الإجهاض السري
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أخيرا، أحكامها في قضية شبكة لترويج أقراص خاصة بالإجهاض السري، بين أفرادها مهاجر من دول جنوب الصحراء. وقضت الغرفة المذكورة، بعدم مؤاخذة متهمين من أجل بيع أدوية غير صالحة للاستهلاك وتوزيعها، وبيع أدوية مساعدة على الإجهاض، ومؤاخذتهما من أجل الباقي، ومعاقبتهما بثمانيةأكمل القراءة »
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