الأولى
فصل الاستخبارات المالية عن العثماني
المحامون والموثقون والبنوك سيتحولون إلى “مخبرين” التمست أمينة ماء العينين، القيادية في العدالة والتنمية، فصل جهاز الاستخبارات المالية، المتخصص في مكافحة غسل الأموال، عن مجال تدبير رئيس الحكومة، وتطبيق الفصل 159 من الدستور، الذي ينص على “استقلالية الهيآت المكلفة بالحكامة الجيدة” عن باقي السلط، واستفادتها من دعم أجهزة الدولة، وإحداثأكمل القراءة »
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