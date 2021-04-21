حوادث
السطو على وكالة بنكية بطنجة
اقتحم شخصان مجهولان، صباح أول أمس (الاثنين)، وكالة بنكية تقع بمنطقة «مالاباطا» بوسط طنجة، وتمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 50 ألف درهم، دون أن يعرضا مستخدمي الوكالة لسوء. وحسب مصادر «الصباح»، فإن اللصين، كانا ملثمين ومدججين بأسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، اقتحما الوكالة البنكية، مستغلين سكون حركة السير والجولان بالمنطقة وخلو الوكالةأكمل القراءة »
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