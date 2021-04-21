وطنية
مهمة استطلاعية في القطاع غير المهيكل
النواب ينبشون في قطاع يدر الملايين في سياق مشروع الحماية الاجتماعية اتضح بشكل جلي في الآونة الأخيرة، اهتمام الحكومة بالقطاع غير المهيكل، بالبحث عن طرق كفيلة، لإدخال جزء كبير من الفئة النشيطة المغربية، في الدورة الاقتصادية بشكل حقيقي، بحيث يصبح العامل في هذا القطاع محميا اجتماعيا، مقابل أداء الضرائب للدولة،أكمل القراءة »
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