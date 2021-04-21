حوادث
الحبس لمتهمين في قضية “الكازينو” السري
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، أحكامها في قضية تحويل فيلا سكنية إلى محل للقمار، والتي يتابع فيها 26 متهما ضمنهم مواطنون أجانب من جنسية فرنسية وسنغالية. وقضت هيأة المحكمة في الدفع الشكلي برد الدفوع المثارة ومعاقبة متهمين بأربعة شهور حبسا نافذا، وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، لكلأكمل القراءة »
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