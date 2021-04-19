أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الثلاثاء من جريدة الصباح

“فوضى رخص التنقل”… “عصيان وتمرد على الطوارئ”… “النصب على خليجيين فـي ملاييـر”… “التحقيق في صفقات تجهيزات معلوماتية”… ”أرقام صادمة عن الملفات الطبية للأندية”… “ليلة رعب بالبيضاء”… “مواجهات بالرصاص بين شبكات التهريب”… “تمرد بالرجاء قبل السفر إلى تنزانيا”… سلسلة حلقات رمضانية حول مواضيع مختلفة من بينها “زوجات لأكثر من رجل”….”عجم أثروا المكتبة الإسلامية”…””الطاك”… تذكرة إلى الماضي”… “من الذاكرة”… “عاجل… بقلب مفتوح”…وغيرها من المواضيع والأخبار المثيرة تجدونها في عدد غد الثلاثاء من جريدة الصباح.