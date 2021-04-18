نصائح مع الزغاري

لطفي الزغاري

دكتور مختص في مجال التغذية والرياضة

“سلو”

يعتبر “سلو” أو “السفوف” من الحلويات التقليدية الحاضرة على المائدة الرمضانية، لكن طرق تحضيرها تختلف من منطقة إلى أخرى. وغالبا يتم تحضير “سلو” باستعمال الدقيق الأبيض والسكر والزبدة، ما يجعل منه مكونا غير صحي، وبالتالي لا ينبغي الإكثار منه.

ومن الأفضل تحضير “سلو” بدل اقتنائه جاهزا حتى يتم التحكم في مكوناته واستعمال الدقيق الكامل بدل الدقيق الأبيض والزبدة البلدية المتوفرة على دهون جيدة للجسم، والعسل من نوع جيد بدل السكر، وذلك بهدف الاستفادة من باقي مكوناته المتمثلة في اللوز والزنجلان و”حبة حلاوة”. وتفاديا لزيادة الوزن ينبغي تناول “سلو” بتحفظ.

“الحريرة”

يختلف تحضير شوربة “الحريرة” من منطقة إلى أخرى، لكن أغلبها تستعمل فيها الطماطم الطازجة والمركزة، هذه الأخيرة التي تكون غنية بالسكريات، وبالتالي لها أضرار صحية. ومن جهة أخرى، يتم استعمال الدقيق الأبيض لاستكمال طهو “الحريرة” ما يقلل قيمتها الغذائية، وبالتالي يفضل استبداله بحبة بطاطس مسلوقة ومهروسة أو بقليل من القرع الأحمر المسلوق والمهروس. ومع إضافة كميات كبيرة من العدس والحمص إلى “الحريرة” تصبح سعراتها الحرارية عالية جدا وتؤدي إلى زيادة في الوزن. وفي ما يخص مرضى السكري ينبغي أن يتناولوها دون إضافة طماطم مركزة ودقيق أبيض إليها وأن يتم ذلك بعد تناول طبق من السلطة.



البيض

يعد البيض من أحسن العناصر الغذائية سواء تعلق الأمر بالنوع العادي أو “البلدي”. ويزود البيض الجسم بالطاقة لاحتوائه على البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية، التي تساعد على تحمل ساعات من الصوم. وينصح بتناول بيضة كاملة خلال وجبة الفطور أو السحور، كما أنه من الأفضل أن يكون مسلوقا، وإذا تم قليه لا ينبغي استعمال زيت الزيتون إلا بعد طهوه. ويعتبر البيض جيدا لمرضى القلب والأوعية الدموية وكذلك مرضى السكري، كما أنه يحتوي على الكثير من البروتينات المهمة لبناء الجسم. ويساعد البيض على التقليل من الشعور بالجوع والعطش أثناء الصيام، إلى جانب تعزيز الجهاز المناعي للصائم لتوفره على فيتامين “أ».

أ . ك