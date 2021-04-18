ياغورت بالشوكولاتة

المقادير

لتر من الحليب

كوبان من الياغورت الثقيل

100 غرام من النشا

100 غرام من حليب بودرة

100 غرام من شوكولاتة الدهن

120 غراما من الشوكولاتة السوداء

100 غرام من السكر

طريقة التحضير

نضع الحليب في إناء ونضعه فوق النار، ونضيف إليه السكر، ونمزج جيدا. في المرحلة الموالية نضيف الحليب بودرة وشكولاتة الدهن، إضافة إلى النشا والياغورت. نترك الاناء فوق النار، مع الاستمرار في التحريك، وفي المرحلة الأخيرة نضيف الشوكولاتة، ونحرك حتى نحصل على خليط متماسك وثقيل. نضع الخليط في كؤوس متوسطة الحجم، ويترك خارج الثلاجة حتى تنخفض درجة حرارة الخليط، ثم يدخل إليها. يمكن تزيين الياغورت بكريمة الليمون أو أي كريمة متوفرة، مع الحرص على تزيين الياغورت بعد إخراجه من الثلاجة.