بانوراما
ياغورت بالشوكولاتة
المقادير
لتر من الحليب
كوبان من الياغورت الثقيل
100 غرام من النشا
100 غرام من حليب بودرة
100 غرام من شوكولاتة الدهن
120 غراما من الشوكولاتة السوداء
100 غرام من السكر
طريقة التحضير
نضع الحليب في إناء ونضعه فوق النار، ونضيف إليه السكر، ونمزج جيدا. في المرحلة الموالية نضيف الحليب بودرة وشكولاتة الدهن، إضافة إلى النشا والياغورت. نترك الاناء فوق النار، مع الاستمرار في التحريك، وفي المرحلة الأخيرة نضيف الشوكولاتة، ونحرك حتى نحصل على خليط متماسك وثقيل. نضع الخليط في كؤوس متوسطة الحجم، ويترك خارج الثلاجة حتى تنخفض درجة حرارة الخليط، ثم يدخل إليها. يمكن تزيين الياغورت بكريمة الليمون أو أي كريمة متوفرة، مع الحرص على تزيين الياغورت بعد إخراجه من الثلاجة.