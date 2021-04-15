سوق المواد الغذائية بإفران: وفرة واستقرار في الأسعار

كشفت الأبحاث الميدانية التي قامت بها اللجن الإقليمية والمحلية بالأسواق والمراكز التجارية التابعة لإقليم إفران، أن المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال رمضان متوفرة بشكل كبير مع استقرار في الأسعار.

وفي إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية وجميع الفاعلين من أجل ضمان تموين عادي ومنتظم بجميع الأسواق والمحلات التجارية، أفاد بلاغ لعمالة إقليم إفران أن السلطة الإقليمية ترأست اجتماعا تنسيقيا ضم مختلف القطاعات المعنية، خصص لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وأيضا عمليات المراقبة.

ومن أجل حماية المستهلك، ذكر المصدر أنه تم إعطاء التوجيهات لتكثيف عمل اللجن الإقليمية والمحلية للمراقبة قصد ضمان حضور ميداني منتظم بمختلف الأسواق والتجمعات التجارية ونقط البيع وتغطية واسعة للمجال الترابي تمتد إلى العالم القروي والمناطق النائية، والسهر على احترام الضوابط القانونية التنظيمية المؤطرة لتموين السوق وللمعاملات التجارية وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين.

كما تقرر تفعيل خلية المداومة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة على غرار السنة المنصرمة لتلقي الشكايات وملاحظات المستهلكين يوميا من أجل المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات.

(ومع)