ابن أجروم… أمازيغي يقوم لسان العرب

عجم أثروا المكتبة الإسلامية 3

كان لعلماء مسلمين الأثر الكبير في نقل علوم الأمم السابقة، مثل اليونان والإغريق، إلى العالم الغربي، ولم يقتصر دورهم على ترجمتها، بل ساهموا في تطويرها وتنقيحها. ولا يدري أشخاص كثيرون هويات هؤلاء العلماء، إذ يعتقدون أنهم علماء عرب، في حين أن أغلبهم عجم من بلاد فارس أو أمازيغ أو من أعراق أخرى، تمكنوا من إثراء المكتبة الإسلامية بمختلف العلوم، بما في ذلك العلوم الفقهية واللغوية وغيرها.

تقدم «الصباح» عبر حلقات نماذج من هؤلاء العلماء، الذين لا تزال إنتاجاتهم الفكرية حاضرة حتى الآن.

عبد الواحد كنفاوي

ذاع صيت أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بـ»ابن أجروم» بفضل متنه في النحو المعروف اختصارا بـ»الأجرومية»، والاسم الكامل للمؤلف هو «المقدمة الأجرومية في مبادئ علم العربية»، يبين فيه ابن أجروم أنواع الكلام وإعرابه بإيجاز وتبسيط للمراجع السابقة في هذا المجال.

وحظي المؤلف باهتمام كبير من قبل العلماء بالحفظ والإقراء والتصنيف، فهناك عشرات المؤلفات التي تناولته بالشرح، وأصبح جواز الولوج إلى مختلف العلوم الشرعية، إذ يلزم على الطلبة حفظه وإتقانه، قبل التعمق في أصناف العلوم الأخرى، مثل الفقه والحديث، لأنه لا يمكن إتقان هذه العلوم دون الإلمام بقواعد اللغة العربية.

عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي، نسبة إلى قبيلة صنهاجة بجنوب المغرب، المعروف بأبي أجروم، وهي كلمة بربرية تعني الفقير أو الصوفي. ولد بفاس، خلال 672، ودرس بفاس، ووصف بالإمامة في النحو، وكان على قدر كبير من الصلاح، كما يذكر ذلك كل من ترجموا له.

درس على شيوخ كبار، مثل الشيخ الإمام محمد بن يوسف أبو حيان النحوي الغرناطي، صاحب البحر المحيط في التفسير، والإمام بن القطاب أبو عبد الله، والشيخ محمد بن عبد الرحيم أبو القاسم القيسي، وعبد المالك بن موسى أبو مروان.

بدأ دراسته بمسقط رأسه بفاس وتلقى أول دروسه في القراءات والفقه والحديث والكلام والتفسير، وغيرها من علوم الشريعة وعلوم العربية على يد أشهر علمائها. ورحل إلى القاهرة لمواصلة طلب العلم، ولبث فيها مدة من الزمن ولازم أبا حيان محمد بن يوسف الغناطي النحوي الأندلسي ودرس عليه علوم اللغة والنحو وحظي بإجازته. وقصد مكة، بعد ذلك للحج، لكنه لبث فيها طويلا، حيث عكف على تأليف مقدمته الآجرومية، وعاد إلى فاس بعد أن تضلع في العلم، بعدما تبحر في العلوم الشرعية وأصبح على دراية واسعة بها، وأحاط بمعظمها، فاتجهت إليه الأنظار، والتف حوله طلاب العلم.

تتلمذ على يديه العديد من الطلبة، من أبرزهم أبو محمد عبد الله، وأبو العباس أحمد بن جزب الله الساعدي النحوي، ومحمد بن عمر الغساني، والقاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي.

قال عنه السيوطي في ترجمته إنه نحوي مقرئ، له معلومات من فرائض وحساب، وأدب بارع، وله مصنفات وأراجيز في القراءات وغيرها، والغالب عليه معرفة النحو والقراءات.

وأشاد به ابن مكتوم في تذكرته، إذ قال عنه هو النحوي المقرئ، الذي جمع معلومات عديدة من فرائض وحساب وأدب، ومن مؤلفاته، أيضا، كتاب «فرائد المعاني في شرح حرز الأماني» في القراءات.

لكن الرجل اشتهر أكثر بمتن الأجرومية، الذي اعتبر من أهم مصنفات النحو، لما فيه من سهولة العبارة وشدة الاختصار. ويدرس في مختلف البلدان الإسلامية، وتعكس أهميته كثرة شراحه، إذ ألفت عشرات الكتب في شرح المتن.

وتوفي الإمام ابن آجروم بمدينة فاس خلال 1323 ميلادية.