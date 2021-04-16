زلزال يهز مسؤولي أمن المهدية

حموشي يدعم مخططا للرقابة الداخلية ومدن أخرى في الأفق

ألحق عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، مجموعة من مسؤولي المنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، بولاية الأمن، بعد إعفائهم من مهامهم.

وعلمت «الصباح» أن قرارات إعفاء تهاطلت على ولاية الأمن منذ الأحد الماضي، تحدد أسماء المسؤولين الذين سيتركون مهامهم فورا، ويوضعون رهن إشارة ولاية الأمن.

وأصدر حموشي قرارات الإعفاء، إثر توصله بنتائج مهمة للتفتيش المرفقي، باشرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني.

وهمت قرارات الإعفاء رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، والعميد المركزي، الذي يشغل مهمة نائب رئيس منطقة الأمن، ورئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة، ورئيس الملحقة الإدارية. وباشرت لجنة مركزية للتفتيش، عملية مراقبة لمختلف مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، في إطار مهام التفتيش الداخلي والتخليق المرفقي، التي تنجزها المديرية العامة للأمن الوطني بانتظام على الصعيد الوطني، ورصدت بعض الإخلالات الوظيفية في تدبير الموارد البشرية، وفي استغلال واستخدام المعدات اللوجستية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية، ناهيك عن «تسجيل مستويات غير مرضية في مردودية بعض البنيات الشرطية التابعة لمنطقة أمن المهدية».

ولم تستند قرارات الإعفاء على نتائج التفتيش الداخلي فقط، بل أوفد المدير العام للأمن الوطني قبل ذلك لجنة مختلطة، تتألف من ممثلين عن جميع المديريات المركزية، أنيط بها تقييم كل الإخلالات المرصودة، واقتراح الحلول الكمينة بتطوير مخططات العمل الأمني بمنطقة المهدية، على النحو الذي يسمح بالتدبير الأمثل للمرفق العام الأمني، وتجويد الخدمات المقدمة للعموم. وأفاد بلاغ أمني أنه بواسطة القرارات التأديبية الحازمة، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارات قوية عن رغبتها الأكيدة في توطيد الإصلاح المرفقي، وعصرنة البنيات الشرطية في مجموع التراب الوطني، وذلك بما يضمن صون أمن المواطنين والمحافظة على سلامة ممتلكاتهم.

من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر أمنية أن تعرف مناطق أمنية أخرى زيارات للجان مركزية للتفتيش، وإجراء عمليات مراقبة لمختلف مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، في إطار ما يعرف بالتفتيش الداخلي والتخليق المرفقي، الذي تعزز منذ تولية عبد اللطيف حموشي مهام المدير العام، إذ أن دور هذه اللجان لا يقتصر فقط على الجانب التأديبي للذين ثبت في حقهم التقاعس أو الضعف في أداء المهام، بل تعد أيضا آلية من آليات التقويم والإصلاح، إذ أن اللجان المكلفة تحدد الاختلالات وتقترح الحلول.

المصطفى صفر

قرارات

همت قرارات الإعفاء رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، والعميد المركزي، الذي يشغل

مهمة نائب رئيس منطقة الأمن، ورئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة، ورئيس الملحقة الإدارية.