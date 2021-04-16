حسابات بنكية للنصب على شركات كبرى

عصابة كبدت مقاولات تجارية بالبيضاء والرباط خسائر جسيمة وأبحاث تقنية أطاحت بأفرادها

أطاحت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، بعصابة للنصب والاحتيال، شكلت شبحا قض مضجع عدد من الشركات الكبرى بالبيضاء والرباط، بعد أن تمكنت من تكبيدها خسائر مالية جسيمة.

وحسب مصادر «الصباح»، فإن العصابة التي تتكون من ثلاثة أشخاص، شرعوا في تنفيذ مخططاتهم وعملياتهم الإجرامية، لتحقيق الاغتناء السريع، عن طريق سرقة بطاقات التعريف الوطنية من أصحابها.

وأوردت المصادر أن أفراد العصابة بعد تمكنهم من سرقة بطاقات التعريف الوطنية من أصحابها، ينتقلون إلى مرحلة التزوير وفتح مجموعة من الحسابات البنكية في اسم آخرين، بتقديم معلومات صحيحة باسم الغير، مقابل استبدال صورة الضحية بصورتهم للتمويه على موظفي البنك، وهي العمليات الإجرامية، التي همت عددا من الحسابات البنكية بعدة بنوك.

وأضافت المصادر ذاتها، أن خطورة الأفعال الإجرامية، التي كان يرتكبها الموقوفون قبل افتضاح أمرهم، تتمثل في التزوير باستعمال هويات مزيفة لفتح حسابات بنكية باسم الغير والحصول على دفاتر شيكات يتم استعمالها بشكل تدليسي في معاملات تجارية وعمليات شراء لخدمات ومنتوجات، تعرضها شركات كبرى ذات ماركات عالمية.

وأفادت مصادر متطابقة، أن أفراد العصابة استطاعوا تنفيذ عدة عمليات نصب على عدد من الشركات المتمركزة بالرباط والبيضاء في عملياتهم التجارية، وهو ما مكنهم من تكبيدها خسائر مالية كبيرة، من بينها شركة لبيع الدراجات والمحركات الكبيرة من النوع الفاخر.

وكشفت مصادر «الصباح»، أن افتضاح جرائم المشتبه فيهم وإيقافهم، تم بناء على شكايات تقدم بها عدد من الشركات إلى النيابة العامة، بعد أن تبين لها أنها وقعت ضحية عمليات للنصب والاحتيال. ونظرا للمعطيات الخطيرة المتوصل بها، استنفرت المصالح الأمنية بالبيضاء والرباط عناصرها، إذ اعتمادا على أبحاث ميدانية وتقنية متطورة تم التوصل إلى هوية المشتبه فيهم وأماكن تحركاتهم، وهو ما ساعد فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، على اعتقال الجانحين وتفكيك العصابة الخطيرة.

وارتباطا بعملية الإيقاف، تم حجز بطاقات مزورة ومعطيات تعريفية في اسم الغير، وشيكات يتم استعمالها في عمليات الشراء والنصب والاحتيال على الشركات المستهدفة.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية بالحي الحسني بالبيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوفين، لكشف ملابسات القضية، إذ تبين أن المتهمين، ينتظمون في عصابة إجرامية متورطة في النصب على عدد من الشركات الكبرى، من بينها شركة ذات ماركة عالمية.

وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة، لحصر كافة الأنشطة الإجرامية للعصابة وامتداداتها، لإيقاف كافة المتورطين المحتملين، قبل أن تتقرر إحالة الموقوفين الثلاثة على النيابة العامة، لفائدة البحث والتقديم.

محمد بها