مدرب جديد يغادر الزمامرة

غادر سعيد عمار، المعد البدني لنهضة الزمامرة، الفريق بعد المباراة الأخيرة أمام يوسفية برشيد، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المعد البدني طلب إعفاءه، بسبب خلاف مع أحد أعضاء الطاقم الطبي، فيما كشفت مصادر أخرى أن إدارة الفريق هي التي طلبت منه إنهاء التعاقد بين الطرفين.

والتحق عمار بتوفيق المرابط، المساعد السابق للمدرب محمد العلوي الاسماعيلي.

وكشفت مصادر مقربة أن مسؤولي الفريق الدكالي ربطوا الاتصال بمعد بدني كان يشتغل في الإمارات العربية، من أجل الانضمام إلى الطاقم التقني، وسيباشر مهامه انطلاقا من الأسبوع الجاري.

وتتوقع المصادر ذاتها إحداث تغيير في الطاقم التقني بأكمله، في حال حصد نتيجة سلبية في المباراة المقبلة أمام الفتح الرياضي، ضمن الدورة الثانية عشرة لبطولة القسم الأول.

ويحتل نهضة الزمامرة المركز الأخير بسبع نقاط، جمعها من انتصارين على مولودية وجدة واتحاد وطنجة وتعادل ضد يوسفية برشيد، فيما انهزم في ثماني مباريات.

ح. ر (الزمامرة)