20 سنـة لقاتـل ابـن عمـه

المتهم أجهز على الهالك بواسطة قنينة غاز في جلسة خمرية

بتت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء) في ملف جنائي توبع فيه رجل من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية القتل العمد والسكر العلني البين. وحكمت عليه ب20 سنة سجنا نافذا، بعد إعادة تكييف الجناية نفسها إلى جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت.

وفي تفاصيل هذه النازلة التي تعود إلى بداية نونبر الماضي، توصلت مصالح الدرك الملكي بسيدي إسماعيل بخبر الاعتداء على شخص من قبل مجهولين، وانتقلت الضابطة القضائية إلى مكان الاعتداء، فوجدت الضحية جثة هامدة، غارقة في دمائها.

وعاينت الضابطة نفسها، الجثة التي كانت تحمل عدة ضربات على الرأس والأنف والعينين، اللتين كانتا منتفختين. واستمعت لابن الهالك، الذي صرح للضابطة نفسها، أن أحد أقارب والده، التحق به وأخبره أنهما تعرضا، لما كانا يحييان سهرة خمرية لهجوم من قبل شخصين اعتديا عليهما بالضرب والجرح.

وأخبرت الضابطة نفسها من قبل أحد المتعاونين معها، أنه وعدد من أبناء الدوار، أوقفوا امرأة غريبة عن المكان، كانت رفقة الهالك وقريبه.

واستمعت الضابطة نفسها للمرأة، فصرحت أنها تتحدر من الجديدة، وأنها متزوجة من شخص ولها منه بنتان، ولم تعد تربطهما سوى آصرة العقد الشرعي، إذ تزوج بامرأة ثانية وأنجب منها ثلاثة اطفال، فيما تعيش هي رفقة والديها.

وأكدت أنها أمام حاجتها للمال، تعاطت للدعارة وبدأت ترافق الرجال وتعرفت على الهالك، الذي كانت ترافقه إلى زاوية سيدي إسماعيل كلما طلب منها ذلك، لأنه يحسن معاملتها.

وبخصوص ليلة الحادث، أضافت أنه اتصل بها وطلب منها الالتحاق به لتمضية الليلة رفقته. ووجدته في انتظارها بعدما اقتنى وجبة عشاء وقنينة من مسكر ماء الحياة. وانتقلا على متن دراجته النارية إلى بيت القريب. وولجاه وجلسا معه بغرفة بها أثاث قليل وتناولوا وجبة العشاء، كما احتسوا محتوى القنينة. وفي حدود منتصف الليل طلبت من خليلها الخلود إلى النوم لأنها تود العودة مبكرا إلى الجديدة، لكن القريب طلب منهما مواصلة السهر وتطوع لجلب المزيد من «الماحيا». وتوجه نحو مركز سيدي إسماعيل واقتنى ثلاث قنينات صغيرة. وتناولوا محتواها وقررت المرأة مغادرة المنزل، لكن القريب اعترض سبيلها ومنعها من ذلك، مما جعل خليلها يدفعه إلى أن سقط. ونهض واشتبك معه وتبادلا الضرب والجرح. واستغلت الفرصة ولاذت بالفرار إلى أن تم إيقافها بالغابة المجاورة.

واستمعت الضابطة ذاتها للقريب / المتهم، فأكد تصريحات المتهمة، وأضاف أنه أثناء السهرة، شاهدهما يداعبان بعضهما البعض، فتأججت رغبته في ممارسة الجنس، سيما أن الهالك لم يف بوعده، القاضي باصطحاب مومس لقضاء الليلة معه.

ومنع خليلة الهالك من مغادرة المكان، إذ كان يرغب في مضاجعتها، وهو ما أدى إلى الاشتباك مع خليلها وتبادلا الضرب والجرح، واضطر إلى استعمال قنينة غاز للاعتداء بها عليه، ما تسبب له في عدة رضوض بجمجمته، أدت إلى وفاته على الفور.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)