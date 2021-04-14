كورونا…703 حالات إصابة جديدة و640 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 703 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و640 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و529 آلاف و399 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و166 ألفا و701 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 503 ألف و664 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 489 ألفا و928 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8920 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء-سطات (483)، والرباط سلا القنيطرة (69)، ومراكش-آسفي (47)، وسوس ماسة (23)، وطنجة تطوان الحسيمة والشرق والعيون-الساقية الحمراء (16 بكل جهة)، وبني ملال خنيفرة وفاس مكناس (11 بكل جهة)، والداخلة وادي الذهب (5)، ودرعة تافيلالت وكلميم واد نون (3 حالات بكل منهما).

وتتوزع حالات الوفاة على جهات البيضاء-سطات ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة (حالة واحدة بكل منها) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (حالتان).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1385 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4816 حالة.