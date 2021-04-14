أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الخميس) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الخميس)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “تعليمات صارمة لمنع الخروج والتنقل” و”قربلة في فريق البام”، ثم صفحات “نحن ورمضان”، التي من بين مواضيعها “المملحات والسكريات تزيد حدة العطش”، وسلسلة حلقات رمضانية من بين عناوينها “زعيم العصابة مالك هولدينغ للعقار” و”عاجل… ربطت بالحبل لأنني زوهري”، و”مهاجرة في حضن ثلاثة رجال”، وأيضا صفحات حوادث، التي تتضمن مقالا بعنوان “اعتقال عائلة بسبب جريمة قتل”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الشابي للاعبين: الانضباط أولا”.