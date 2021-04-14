إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تفعل القانون رقم 55-19

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن دخول أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التنفيذ.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية رقم 6179/530 تم إصدارها أمس الثلاثاء، أن هذا القانون يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة وزبنائها المرتفقين من خلال تمكينهم من القيام بإجراءاتهم في أحسن الظروف وفي أفضل الآجال.

وتكرس أحكام هذا القانون عدة مبادئ هامة، لا سيما إرساء الثقة والشفافية وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف والسهر على التحسين المستمر لجودة الخدمة والقرب وتعليل القرارات.

وتطبيقا لمقتضيات القانون المذكور، لم يعد زبناء- مرتفقو هذه الإدارة مطالبين، في إطار تنفيذ الإجراءات الإدارية وجميع الإجراءات والمساطر الجمركية، بالإدلاء بأكثر من نسخة من الوثائق والمستندات التي تشكل ملفاتهم، وتصديق توقيعهم والمصادقة على نسخ مطابقة.

(ومع)