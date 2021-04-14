اشتوكة أيت باها…أزيد من 16 مليون درهم للنهوض بالتعليم الأولي

خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 16 مليون درهم لتنمية التعليم الأولي بإقليم اشتوكة أيت باها وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2020.

وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم اشتوكة أيت باها فإن هذه المشاريع همت تهيئة 31 وحدة مدرسية، وبناء 18 وحدة أخرى بمختلف جماعات الإقليم، وهي مؤسسات تعزز العرض التعليمي بهذه المناطق، ويستفيد منها أكثر من 1500 تلميذ، خصوصا في المناطق القروية والنائية.

وأضاف المصدر أن هذه المشاريع تم إنجازها ضمن المحور الرابع من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والمتعلق بالنهوض بالأجيال الصاعدة، من خلال توفير الشروط المطلوبة لضمان الولوج إلى المدرسة لكل الأطفال في سن التمدرس.

وذكر المصدر أن هذه المشاريع تتوخى الاهتمام بالتعليم الأولي باعتباره الدعامة الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية عموما، والتخفيف من ظواهر التسرب والهدر المدرسي، والهشاشة التعليمية، خصوصا بالمناطق القروية، وتحسين شروط التعليم، وضمان استمراريته لفائدة جميع الأطفال.

وخلص إلى أن هذه المشاريع تتوخى أيضا الاهتمام بالطفولة في فترة مبكرة على جميع المستويات، خاصة الجانب الصحي والتعليمي، واعتبارها مكونات حاسمة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية.