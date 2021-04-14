أكادير … استفادة 5060 أسرة من الدعم الغذائي لرمضان

تستفيد 5060 أسرة من الفئات المعوزة من النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” على مستوى عمالة أكادير- إداوتنان.

وأشرف والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، على اطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي على الأسر المستفيدة بالوسط القروي على مستوى الجماعة الترابية أمسكرود.

وأكدت المنسق الجهوي للتعاون الوطني بسوس- ماسة، محمد زاهر، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلقت اليوم على مستوى عمالة أكادير- إداوتنان، النسخة ال 22 من عملية الدعم الغذائي رمضان 1442 لفائدة الفئات المعوزة، موضحا أن العملية تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشكل سنوي، بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الدعم سيستفيد منه على مستوى عمالة أكادير- إداوتنان 5060 أسرة، تتوزع على 600 أسرة بالوسط الحضري و 4460 أسرة بالوسط القروي، مشيرا إلى أن عملية توزيع هذه المساعدات تتم وفق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة تعقيم أماكن التخزين والمواد الموزعة.

وتنظم هذه العملية، التي تجرى بتنسيق مع اللجنة الإقليمية ترأسها المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، تحت إشراف ولاية جهة سوس- ماسة، وبمشاركة تمثيليات لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة والدرك الملكي والإنعاش الوطني والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

وتتكون القفة الرمضانية للدعم الغذائي من سبع مواد غذائية، تتمثل في 10 كلغ من الدقيق، 5 لترات من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 850 غرام من مركز الطماطم و 250 غرام من الشاي، مما سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وأعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين شخص، أي 600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألف و504 أسرة من الوسط القروي.

(ومع)