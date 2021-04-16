أظهرت تحقيقات وأبحاث أنجزها مفتشون من المفتشية العامة للإدارة الترابية، في سرية تامة، تورط ستة رؤساء جماعات في إنجاز تجزئات عقارية، ومجموعات سكنية والترخيص لها، وتقسيم عقارات، بعيدا عن القانون، ما عجل بإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.

وكشفت نتائج التحقيقات، التي اطلع عليها بعض أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، تزامنا مع افتتاح الدورة الربيعية، تورط رؤساء اغتنوا من الترخيص لهذا النوع من المشاريع العقارية، في التمديد غير القانوني لصلاحية الإذن بإحداث تجزئات سكنية، ومنح شهادات إدارية، من أجل تقسيم عقارات توجد بمناطق مخصصة للبناء.

وتوصل رجال المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل مغادرة الوالي زينب العدوي، إلى معلومات غاية في الخطورة، نظير منح بعض الرؤساء، الذين وضعت أسماؤهم في اللائحة السوداء لوزارة الداخلية، رخص بناء دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير، ومنح رخص سكن وشهادات مطابقة لبنايات، دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعدم مباشرة المسطرة القانونية المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير.

ع . ك