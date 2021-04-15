الداكي: زواج القاصر ظاهرة مقلقة

رئيس النيابة العامة قال إن الأرقام الرسمية لا تترجم الواقع

قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن ظاهرة زواج القاصرات تثير قلقا، بشأن ارتفاعها المتزايـد، إذ تفيـد الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة أن المحاكم تعج بطلبات الإذن بزواج القاصر، إذ شهدت 2019 ما يعادل 27623 طلبا للإذن بزواج القاصر، ما يجعل الظاهرة مقلقة ومستأثرة بالاهتمام.

وأشار الداكي خلال الكلمة التي ألقاهــــا، أمس (الاثنين)، في الورشة التنسيقية بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمراكش، أنه إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافيـة والاقتصادية والتنموية وغيرها، فبالمقابل هم مسؤولوراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل، كما أن الوضع يسائل كافة المتدخلين لحماية الأطفال لتكثيف الجهد للحد من الظاهرة”.

واعتبر المتحدث ذاتـــــه أن رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها تسعى دائما إلى مواكبة انشغالات المجتمع، من خلال طرح القضايا التي تستأثر باهتمامه للنقاش ومقاربة أي ظاهرة اجتماعية، يشتبه في انتهاكها لحقوق الإنسان عامة ولحقوق الطفل خاصة، مقاربة تقوم على أسس علمية من أجل فهم دقيق وصحيح، كما أنها جعلت زواج القاصر في صلب اهتمامها منذ شروعها في ممارسة مهامها بعد استقلال السلطة القضائية وعبرت عن ذلك، من خلال دوريتين حثت من خلالهما قضاة النيابة العامة على تفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا للحفاظ على حقـــوق الطفــــل ومصالحه الفضلى، وعدم التردد في التماس الرفض كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك ورسمت لهم، خارطة طريق للنهــــوض بدورهم الحمائي للطفل بهذا الخصوص.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن مشروع رئاسة النيابة العامة والذي أشرف على نهايته والمتعلق بإنجاز دراسة تشخيصية حول موضوع زواج القاصر، يهدف إلى الوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة، فالأرقام الرسمية المعلنة ليست دائما حقيقية ولا تعكــــس الواقــــع، فهنــــاك حالات لزواج القاصر لا تظهر للعيان ولا تدخــــل في الأرقـام الرسمية كزواج الفاتحة وزواج “الكونترا” وغيرهما، مما استدعى تخصيص جانب من الدراسة لبحث ميداني للوقوف على الانعكاسات السلبية لهذه الزيجات ومصير الحالات، التي منحت الإذن بالزواج، مفيدا أن إعداد رئاسة النيابة العامة لهذه الدراسة ينبع من حرصها على تقديم معطيات علمية حقيقية ودقيقة حول زواج القاصر، ليتسنى لها تقديم تصور شامل حول الظاهرة واقتراح حلول واقعية لها، مع إيمانها بعدم جدوى العمل الفردي والمقاربة الأحادية الجانب، وموضوع زواج القاصر هو ظاهرة اجتماعية يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي والاقتصادي والديني والثقافي…، وبالتالـي فالمقاربة القانونية أو القضائية وحدها لن تكون مجدية بل إنها ليست الأساسية، مقارنة بباقي فضاءات التدخل كالمدرسة والصحة والإعلام والمجتمع المدني وغيرها من الفضاءات المعنية بقضايا الطفل.

وأبرز الداكي أنه من هذا المنطلق تظهر أهمية اتفاقية التعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهنـــي والتعليم العالي والبحث العلمي، التي تفتح المجال للاشتغال بمقاربة تشاركيــــة للتصــــدي للهـــــدر المدرســــي، باعتبار تلازمه مع ارتفاع حالات زواج القاصر.

وتنظم رئاسة النيابة العامة على امتداد يومين بمراكش، لقاء تنسيقيا يضم قضاة النيابة العامة وممثلين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، لتدارس أنجع السبل لنجاح خطة العمل من أجل الوقاية من زواج القاصر، للحد من الهدر المدرسي وذلك عن طريق السعي بشكل مشترك لتفعيل إلزامية التعليم الأساسي.

كريمة مصلي