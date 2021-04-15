أحرار تخرج “إيموسكا”

انتهت الفناة لطيفة أحرار، قبل أيام، من تصوير مشاهد فيلم جديد يحمل عنوان “إيموسكا”.

وتعود أحرار، هذه المرة، إلى عالم الإخراج، بعد تجارب سابقة، من خلال فيلم تلفزيوني بالأمازيغية، إذ أن الفيلم الذي كتبه محمد شاكري، من إنتاج القناة الامازيغية، ويتوقع أن يبث خلال الأسابيع المقبلة.

وحرصت أحرار على نشر بعض كواليس تصوير العمل التلفزيوني الجديد على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أرفقتها بتعليق جاء فيه “مغامرة جديدة أصدقائي… قريبا”، وهي التدوينة التي تفاعل معها العديد من تابعي صفحتها.

وفي سياق متصل، ينتظر أن تطل أحرار على جمهورها من خلال مسلسل تلفزيوني جديد يحمل عنوان “دار السلعة”، والذي سيكون ضمن شبكة برامج قناة “دوزيم” الخاصة برمضان.

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب لطيفة أحرار، وزينب عبيد، وأيوب بوناصر، وعادل أحجام، وفاطمة الزهراء الجوهري، وعبد السلام بوحسين، علما أنه من إخراج أمين مونة، وأن مشاهده صورت بفاس.

إ.ر