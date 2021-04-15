4 سنوات لمغتصب قاصر بأولاد افرج

المتهم غرر بها ووعدها بالزواج وأنجبت منه طفلة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، خياطا متزوجا وأب لأربعة أبناء يبلغ من العمر 46 سنة، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام، بجناية هتك عرض قاصر بدون عنف، نتج عنها افتضاض.

وجاء إيقاف المتهم من قبل الدرك الملكي للمركز الترابي لأولاد افرج بعدما تعرض لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض، من قبل شقيق الضحية، الذي بلغ إلى علمه أن الخياط قام بافتضاض بكارة شقيقته وحملها منه، نتج عنها ازدياد مولودة أنثى.

وفتحت عناصر الدرك الملكي إثر الاعتداء بحثا في الموضوع، أفضى الى اعتقال الخياط المتزوج، بعدما تقدمت عائلة القاصرة بشكايتها بشأن التغرير بها وفض بكارتها نتج عنه حمل وولادة، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بفتح بحث معمق والاستماع لجميع الأطراف، واستهل البحث بالاستماع للضحية التي أفادت أنها كانت تتابع دراستها الإعدادية، قبل أن تتعرف على الخياط الذي كان يتاجر بالملابس النسائية، ويملك محلا للخياطة وبحكم أنه يعد من سكان الدوار، وبسبب عشقها للملابس اقتنت بعضها وكانت تسلمه بالمقابل ثمن البضاعة. ما جعلها تسلمه رقم هاتفها بعدما شرعا في تبادل أطراف الحديث حول حياتهما اليومية، قبل أن تتطور علاقتهما إلى حب وغرام، حينها فكرا في ممارسة الجنس بعدما استغل الخياط سذاجة القاصر وصغر سنها وقلة تجربتها في الحياة، بعدما باح لها بمشاكله مع زوجته، ووعدها بأن تكون زوجته المستقبلية، حيث أصبحت تثق فيه، قبل أن يستدرجها لأحد المنازل، وبعد مداعبتها مارس معها الجنس، حيث اكتشفت خلال الممارسة أنها فقدت عذريتها، ورغم ذلك لم تعط الأمر اهتمام، حيث استمرت علاقتها الغرامية بعدة ممارسات قبل أن تكتشف كونها حامل، ولم تخبر والدتها ولا أشقاءها، حتى بلوغ الشهر السادس من الحمل لتتوجه بعدها للبيضاء، عند احدى قريباتها، لتلد بعد ذلك مولودة أنثى، وبعد تحسن حالتها الصحية عادت إلى منزل عائلتها بأولاد افرج، وبعد أن أخبرت خليلها بولادتها طلب منها عدم البوح بخبر ولادتها لأفراد عائلتها، بعدما طلب منها إمهاله حتى يقوم بتطليق زوجته وأم أولاده الأربعة، قبل أن تتفاجأ القاصر بشقيقها يعتدي على خليلها بعدما علم بخبر ولادتها، حيث اعتدى عليه بالضرب بواسطة السلاح الأبيض، وأصرت على متابعته أمام العدالة.

من جهته اعترف المتهم بعلاقته بالقاصر، كاشفا أنه تعرف عليها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، معترفا أنه مارس معها الجنس عدة مرات، وأنها لم تكن عذراء خلافا لما تدعيه، نافيا أن تكون المولودة من صلبه، مؤكدا أنه اعترف بالأبوة نظرا للضغوطات التي تعرض لها من والدتها وخالتها اللتين كانتا على علم بعلاقتهما الغرامية، كما تم استدعاء زوجته وبعد اخبارها بالواقعة، تنازلت عن متابعة زوجها أمام العدالة، وبعد إتمام البحث، أحيل الخياط وشقيق القاصر، على الوكيل العام وبعد استنطاقهما، قرر احالة المتهم شقيق الضحية على وكيل الملك للاختصاص، بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح، فيما أمر بإيداع الخياط السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال حسب التهم الموجهة اليه.

أحمد سكاب (الجديدة)