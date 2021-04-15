الرجاء يبهر في “كاف”

ضمن تأهله رسميا ورحيمي يخطف أنظار الصحافة المصرية

أبهر الرجاء الرياضي مجددا، أول أمس (الأحد)، بملعب بيراميدز المصري، لحساب الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف»، وفاز للمرة الرابعة تواليا، هذه المرة بثلاثة أهداف لصفر، ليتأهل رسميا لربع النهائي.

وسجل أهداف الرجاء الكونغولي فابريس نغوما في الدقيقة 15، ومواطنه بين مالانغو في الدقيقة 42، ليضيف سفيان رحيمي هدفا ثالثا في الدقيقة 77، فيما سجل مالانغو هدفا رابعا قبل نهاية المباراة، رفضه الحكم بداعي التسلل.

وسيطر الرجاء على المباراة، بوجود عمر العرجون ونغوما وامحمد زريدة في وسط الميدان، فيما عرفت المباراة عودة الدولي الليبي سند الورفلي في الدفاع، إلى جانب مروان الهدهودي، علما أن الحارس أنس الزنيتي، قدم مباراة جيدة بدوره، وتصدى لكرات خطيرة للفريق المصري.

بدوره، خطف سفيان رحيمي الأنظار خلال المباراة، إذ وصفته الصحافة المصرية ب»بطل المواجهة»، منتقدة مستوى دفاع بيراميدز، وواصفة الخسارة أمام الرجاء ب»الفضيحة».

ورفع الرجاء رصيده ل 12 نقطة، متصدرا لمجموعته، إذ سجل ثمانية أهداف دون أن يتلقى أي هدف، فيما بقي بيراميدز ثانيا بست نقاط، رفقة نكانا الزامبي، الذي فاز في المباراة الأخرى من المجموعة نفسها، على نامونغو التنزاني بهدف لصفر.

ويلعب الرجاء مباراته المقبلة بملعب نامونغو التنزاني، الذي بات أقرب من أي وقت مضى لمغادرة المسابقة، في 21 أبريل الجاري، فيما ينهي دور المجمـــــــــــــوعات باستقبال نكانا بملعب محمد الخامس بالبيضاء، في 28 من الشهر نفسه.

فاخر يبتعد عن الرجاء

ذكرت مصادر مطلعة ل»الصباح»، أن فكرة تدريب امحمد فاخر للرجاء الرياضي، باتت أصعب، إذ تلقى أعضاء المكتب المسير رسائل ومكالمات من بعض مكونات الفريق، ترفض عودة «الجنرال» لتدريب النادي.

ورغم أن بعض المنخرطين مع إعادة فاخر، لإنهاء الخلاف القائم بين الطرفين، فإن البعض الآخر يرفض الفكرة، وهو ما دفع الرئيس رشيد الأندلسي إلى التريث في بدء المفاوضات مع فاخر، والبحث عن بديل له.

وحسب المصادر نفسها، فإن مكتب الرجاء اعتبر أمر تعيين مدرب في اليومين المقبلين، أولوية قصوى، لتفادي الفراغ التقني، رغم أن محمد بكاري وهشام أبوشروان يقومان بعمل جيد رفقة الفريق الأول، الذي ضمن تأهله إلى ربع نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية، بعد فوزه مجددا بملعب بيراميدز المصري أول أمس (الأحد)، بثلاثة أهداف لصفر.

ولم يربط أي مسؤول رجاوي الاتصال بفاخر، فيما سبق له التفاوض مع مدربين آخرين، من بينهم نبيل معلول والجزائري خير الدين مضوي والبلجيكي هوغو بروس.

تصريحات

بكاري: كنا الأفضل

قال محمد بكاري، مدرب الرجاء المؤقت، إن فريقه تمكن من تحقيق الهدف الذي سافر من أجله إلى مصر، ألا وهو تحقيق التأهل لدور الربع من منافسات كأس الكنفدرالية، إذ كان الأفضل في الملعب. وأوضح بكاري في تصريح بعد المباراة، أنه كان يعلم أن الفريق المصري سيلعب بخطة هجومية، من أجل تعويض خسارة الذهاب، غير أن الرجاء كان بدوره يمني النفس في انتصار، ينسيه تعثر المباراة الأخيرة بالبطولة، أمام حسنية أكادير، متمنيا أن يتمكن بيراميدز من المرور لدور الربع بدوره مع الفريق الأخضر.

وشكر بكاري مكونات بيراميدز على حسن الاستضافة، مبرزا أنه فريق قوي، ولم تكن مواجهته سهلة، رغم تفوق الرجاء بثلاثة أهداف في الإياب، وبهدفين في الذهاب. وقال بكاري في التصريح نفسه، إن نفسية اللاعبين كانت مهزوزة بعد رحيل جمال سلامي، وكان عليه العمل على إعادة الثقة للاعبين، شاكرا إياهم على المستوى الرائع الذي قدموه بملعب بيراميدز، وموضحا أنه أجرى خمسة تغييرات من أجل إراحة بعضهم، خاصة أنهم لعبوا ثماني مباريات في 24 يوما.

أروابارينا: ارتكبنا أخطاء دفاعية

لام رودولفو أروابارينا، مدرب بيراميدز المصري، لاعبيه لكثرة الأخطاء الدفاعية، التي كانت سببا رئيسيا في الخسارة أمام الرجاء بثلاثة أهداف لصفر حسب تصريحه بعد المباراة.

وأضاف مدرب بيراميدز أن الرجاء كان قويا في الكرات الثابتة، إذ حاول فريقه التعويض لكنه فشل في ذلك طيلة دقائق المباراة.

وقال أروابارينا إنه حزين للهزيمة الثانية أمام الرجاء، لكن فريقه مازال يملك حظوظا من أجل التأهل للدور الموالي، شريطة العمل على تجاوز أخطاء مباراة الرجاء، والتركيز على المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات. ولم يخف مدرب بيراميدز ضغط المباريات، خاصة أن البرمجة ستكون كثيفة في الفترة المقبلة، ويلزم التعامل معها بحذر، وبالعمل الجاد.

إعداد: العقيد درغام