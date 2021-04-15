حاول اغتصاب ابنتها فقتلته

خليلة الضحية هوت عليه بآلة حديدية وأحرقت جثته بـ “اسباتة”

قادت معلومات استخباراتية إلى فك لغز قتل أربعيني باسباتة بالبيضاء بطعنات، بعد تقييده وإضرام النار في جثته، إذ تبين أن المتهم ليس سوى خليلته وابنتها القاصر، اعتقلتا بتيفلت أول أمس (الأحد)، وأن سبب الجريمة محاولة الضحية الاعتداء جنسيا على القاصر.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الضحية، اكترى شقة بحي المسعودية منذ 15 يوما، واستغلها في استقبال خليلته، ويوم الجريمة، حلت رفقة ابنتها القاصر، لتفاجأ به يحاول اغتصابها، فلم تتقبل الأمر، فوجهت له ضربات قاتلة بآلة حديدية، قبل أن تكبله، بمساعدة ابنتها، وتضرم النار في جثته لطمس معالمها، والفرار معا صوب تيفلت.

وحامت شكوك المحققين بعد إبلاغ الجيران عن اكتشاف الجثة، إثر تدخلهم لإخماد النيران التي اندلعت في الشقة، حول احتمال تورط مقربين من الضحية في الجريمة، سيما أن لا أحد تنبه لوجود شجار أو مواجهة قبل تنفيذ الجريمة، والأكثر من ذلك أن المتورطين أضرموا النار وغادروا مسرح الجريمة، وأغلقوا باب الشقة بالمفتاح، لتتوصل مصالح الأمن بمعلومات عن معاينة امرأة وفتاة غادرتا الشقة قبل اكتشاف الجريمة.

خلال البحث والتحري تبين أن الأمر يتعلق بخليلته وابنتها، كما حصل المحققون على معلومات حول سفرهما إلى تيفلت، لتنتقل فرقة أمنية إلى المدينة بعد تحديد عنوانهما وتمكنت من اعتقالهما، وحجزت لديهما بعض لوازم الضحية ومتعلقاته الشخصية ووثائق هويته.

ونقلت المتهمة وابنتها القاصر إلى مقر الشرطة القضائية لابن امسيك، لتعميق البحث معهما، بتعليمات من النيابة العامة، إذ أقرت الخليلة بتورطها في الجريمة دفاعا عن ابنتها التي حاول الضحية اغتصابها.

واكتشف أمر الجريمة، السبت الماضي، عندما عاين سكان الحي، تسرب دخان كثيف من شقة الضحية، التي اكتراها حديثا، وسارعوا إلى طرق الباب لتنبيه صاحبها لاندلاع الحريق، دون جدوى، قبل أن يضطروا إلى كسر بابها للسيطرة على النيران لتفادي انتقالها إلى باقي المنازل المجاورة، لكنهم صدموا عندما عاينوا الضحية مقيدا بإحكام وقد فارق الحياة، وجثته شبه متفحمة بعد إضرام النار فيها، ليتم إشعار الشرطة التي حلت بالحي مرفوقة برجال المطافئ.

وخلال معاينة المحققين للجثة، تبين أن الضحية تم تقييده بإحكام ووجهت له طعنات عديدة في جسده، وأن المتورطين، أضرموا النار في الجثة للتمويه، والادعاء أن صاحبها فارق الحياة بسبب الحريق.

مصطفى لطفي