“بيجيدي”: سلطات مراكش تحاربنا

شرعت فروع العدالة والتنمية في بعض الأقاليم، في ذرف الدموع، مبكرا، وارتداء لباس “المظلومية”، قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، بتوجيه اتهامات خطيرة لرجالات وزارة الداخلية، خصوصا الصغار منهم.

جاء ذلك، على بعد أسابيع قليلة، من شن مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، هجوما كاسحا على بعض رجال السلطة في العالم القروي، واتهمهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للحزب، وثني بعض الأسماء عن الترشح باسمه، إذ قال إن “بعض رجال السلطة وجهوا خطابا تحذيريا للراغبين في الترشح باسم العدالة والتنمية”.

وفي سياق الحرب الانتخابية المبكرة، التي انطلقت داخل جدران “المصباح”، اتهم الحزب نفسه سلطات مراكش بالضغط على أعضائه لعدم الترشح برمزه.

ولم يفصح “مصباح” مراكش عن رجال السلطة الذين قال إنهم يضغطون على أعضائه قصد منعهم من الترشح باسمه في الاستحقاقات المقبلة، وبتوجيههم نحو أحزاب أخرى.

وخرجت الكتابة الإقليمية للحزب في مراكش عن صمتها، ووصفت ما يحدث بـ “المس الخطير بحرية الانتماء السياسي والمنافسة السياسية الشريفة”، مؤكدة على أن الفعل نفسه، “تكرر ولم يعد أحداثا معزولة”.

وبلغ إلى علم الكتابة الإقليمية لـ “بيجيدي” بمراكش، أن “بعض رجال السلطة الإقليمية يمارسون ضغوطا على عدد من أعضاء الحزب والمتعاطفين معه لثنيهم عن الترشح باسم حزبهم العدالة والتنمية، وتوجيه بعضهم للترشح باسم أحزاب أخرى”.

وأدان إخوان العثماني بمراكش ما أسموه “الممارسات اللامسؤولة”، التي اعتبروها “تدخلا مرفوضا في شؤون الحزب الداخلية، ومسا خطيرا بحرية الانتماء السياسي وتضرب في العمق مبدأ المنافسة السياسية الشريفة والحياد الإيجابي الذي يفترض أن يحكم المسؤولين العموميين في علاقتهم مع جميع الأحزاب السياسية دون تمييز، من أجل تكريس الاختيار الديمقراطي أحد الثوابت الدستورية الوطنية”.

وكشفت مصادر من الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بالمدينة الحمراء، أنها بصدد موافاة الأمين العام للحزب، والإدارة المركزية للحزب بـ”تقرير مفصل في الموضوع وبلائحة المسؤولين المعنيين بهذه السلوكات المشينة، مع أسماء مناضلينا الذين تم استهدافهم بها”. ودعا نشطاء العدالة والتنمية في المدينة نفسها، كافة الجهات المعنية إلى “تحمل مسؤوليتها بوضع حد لهذه الممارسات التي تسيء للتجربة الديمقراطية الوطنية بصفة عامة، ولنزاهة العمليات الانتخابية بصفة خاصة”.

وفقد الحزب نفسه، أسماء بارزة في مراكش، أبرزهم يونس بنسليمان، البرلماني الشهير بالمدينة، الذي عزز صفوف التجمع الوطني للأحرار، دون ممارسة أي ضغوطات عليه، سواء من قبل الوالي، أو بعض رجال السلطة، وهو ما يدحض فرضية الضغوطات التي تمارس على بعض مناضلي “المصباح” بالمدينة، على حد قول مصدر في ولاية مراكش آسفي كان يتحدث إلى “الصباح”.

عبد الله الكوزي