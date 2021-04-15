سطو على محل للمجوهرات بالبيضاء

تسابق المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، الزمن، لفك لغز عملية سطو استهدفت، الجمعة الماضي، محلا لبيع المجوهرات النفيسة بالمعاريف، أحد أرقى أحياء العاصمة الاقتصادية.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن العملية الإجرامية التي حيرت الأمن والضحية لتنفيذها بطريقة هوليودية، نجمت عنها خسائر مالية كبيرة، إذ سرقت مجوهرات نفيسة ودفاتر شيكات.

وأوردت مصادر متطابقة، أن أفراد العصابة المجهولة داهموا المحل في ساعات متأخرة من الليل، مستغلين خلو الشارع لالتزام المواطنين بقرار الحظر الليلي، الذي أقرته السلطات للتصدي لوباء كورونا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أفراد العصابة قاموا بعمليتهم بعد تكسير الأقفال، ثم شرعوا في سرقة محتويات المحل الفاخر، قبل الفرار إلى وجهة مجهولة، لتفادي الوقوع في أيدي المصالح الأمنية.

وعلمت “الصباح”، أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، استنفرت عناصرها وقامت بمعاينة مسرح الجريمة والتحقيق في تفاصيل الحادث الإجرامي، في انتظار العثور على خيط رفيع يقود إلى هوية المتهمين، والكشف عن ملابسات عمليتهم المثيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما استيقظ سكان المعاريف على وقع خبر سرقة محل لبيع الذهب ومختلف أنواع المجوهرات والإكسسوارات النفيسة، خصوصا بعدما تفاجأ صاحبه بتعرضه إلى عملية سطو أتت على الأخضر واليابس. ومباشرة بعد عملية إشعار المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، استنفرت مختلف عناصرها وحلت بمسرح الجريمة، معززة بفريق من الشرطة القضائية والتقنية والعلمية، فعاينت المحل المستهدف واستمعت إلى روايات الضحية والمستخدمين، قبل أن تقرر مباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها.

ولإيقاف الجناة، باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها، بالاعتماد على أبحاث تقنية وعلمية ميدانية، خاصة المتعلقة باستغلال التسجيلات المخزنة بكاميرات المراقبة المثبتة بالمحل، وكذا بمحيط مسرح الجريمة، من أجل الاهتداء إلى هوية الفاعلين، وفك لغز عملية السطو المثيرة في أقرب وقت ممكن.

محمد بها