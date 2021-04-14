لمنور تطلق “وقتاش”

أطلقت أسماء لمنور، بعد أسابيع قليلة من طرح أغنية “يديرها الحب”، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، حظي بنجاح كبير، أغنية جديدة، تحمل عنوان “وقتاش”.

واختارت لمنور أن تعود إلى جمهورها، مرة أخرى، بأغنية مغربية تعد “جينيرك ” عمل تلفزيوني ينتظر أن يبث على “الأولى”، خلال رمضان من إخراج إدريس الروخ.

وتعاونت لمنور من خلال جديدها الفني، مع محمد أمير الذي تكلف بكتابة كلمات الأغنية، فيما عادت الألحان لمحمد فارسي، أما التوزيع فحمل توقيع بدر مخلوقي، علما أن الأغنية سجلت باستوديو “لكراج” تحت إشراف شقيقها ياسين المنور.

وشاركت أسماء مع جمهورها ومتتبعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقطعا من الأغنية، قبل أن تدعوهم إلى مشاهدة الأغنية على “يوتوب”، وأيضا متابعة المسلسل والذي ستشرع القناة في بث حلقاته خلال رمضان بعد الإفطار.

وفي سياق متصل، ينتظر أن تطل لمنور على جمهورها ، بأغنية جديدة، اختارت هذه المرة أن تكون باللهجة المغربية، سيما أنها تعاونت من خلالها مع الفنان اللبناني مروان الخوري.

وقال الخوري في تصريحات صحافية سابقة، إنه سيتكلف بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها أيضا، وهو ما حرصت عليه لمنور، سيما أنها حريصة على أن يكون العمل مميزا.

ولم تكشف لمنور تفاصيل تعاونها مع الخوري، والأغنية التي سيتوقع أن تصور على طريقة فيديو الكليب، وهو الأمر الذي صارت تحرص عليه لمنور خلال السنوات الأخيرة.

إ. ر