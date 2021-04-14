الانتخابات … شبح اندحار نسبة المشاركة

قوانين خالية من آليات ردع ممارسات إفساد عمليات التصويت باستعمال المال لشراء الذمم

تراجعت نسب المشاركة في الانتخابات الجماعية والتشريعية، جراء عدم اكتراث المواطنين بخطاب الأحزاب السياسية الذي لم يعد يغري أحدا، لغياب المصداقية في من يتحدثون باسم الشعب، وهم الذين كانوا إلى عهد قريب فقراء، وأصبحوا بفضل السياسة أغنياء ولا أحد سألهم من” أين لكم هذا؟”.

وحضرت وزارة الداخلية مشاريع القوانين الانتخابية، بتشاور مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وخارجه، وتمت المصادقة عليها وزكتها المحكمة الدستورية، لكنها لم تصدر أي دليل يتم بموجبه تحذير زعماء وقادة الأحزاب من أي محاولة لإفساد الممارسة الانتخابية، باستعمال المال لشراء الذمم، وإنفاق المرشح الواحد أزيد من 300 مليون سنتيم لخوض غمار الانتخابات في دائرة معينة، وهو يعلم أن القانون المغربي لا يعطي أي حصانة للبرلماني من أي متابعة جنائية أو جنحية، في حالة ارتكابه جنحة أو جناية، إذ حصرالحصانة في حرية التعبير، ما لم تمس بثوابت البلاد.

واندهش المواطنون، من حديث المرشحين عن منافسين لهم أنفقوا مليارا أو وضعوا أزيد من ذلك في سوق الحملة الانتخابية، ما يعني الاستهتار بقيم الديمقراطية، إذ لا خير في مرشحين ينفقون الملايير لأجل مقعدعوض إنشاء مقاولات لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، أو الإسهام في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص في تكوين الشباب، لأجل إدماجه في سوق الشغل، والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوفير التغطية الصحية له، وضمان تقاعده العادي والتكميلي لتحفيزه على الإنتاج أكثرلغزو الأسواق، عوض خوض المعارك الفارغة لتولي المناصب قصد تبادل المنافع، إذ أن الدول الصاعدة اقتصاديا عولت على مواردها البشرية، ولقنتها جدية العمل، وتملك المواطنة في الاستفادة من الحقوق وأداء الواجبات، والتكوين والتكوين المستمر والإستثمار في التكنولوجيا والمستخدمين لتحقيق النجاح، بعيدا عن سياسة ” لهموز” الفارغة التي توفرها السياسة وفضاء البرلمان، والحكومة، والسهرات الليلية، التي يضيع فيها صاحب المقاولة وتضيع البلاد في مواجهة المنافسين الذين تقدموا وحققوا الجودة، وغزوا الأسواق، والمغاربة يغطون في نوم عميق، ويشتكون للتهرب من أداء الضرائب، وإعلان الإفلاس.

وعلى الذي يريد إنفاق بين 100 مليون سنتيم و300 مليون أو أكثر، أن يفكر في أهمية إحداث مقاولة صغيرة تحدث فرص عمل، و التي تتطور لتصبح شركة متوسطة فكبيرة، يستطيع من خلالها تحقيق الأرباح وتخليد اسمه. ولتحقيق هذه الغاية يمكنه قراءة قصص النجاح التي حققتها كبريات المقاولات العالمية التي عمر بعضها لأزيد من قرن من الوجود، بعيدا عن الممارسة السياسية التي تضيع الوقت والجهد والمال.

واحتدم الصراع لتوزيع ” غنيمة” الانتخابات، بين الأحزاب الكبرى، بعضها يعتبر غنيا، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، التي توصف بالصغيرة، إذ دعا زعماؤها إلى منحهم الأموال بالتساوي مع الأحزاب الكبرى، لضمان تكافؤ الفرص.

وتفاديا لتحويل الانتخابات إلى سوق تجارية تنفق فيها الملايير، سنت وزارة الداخلية إجراءات تهدف إلى محاربة استعمال المال، رغم الصعوبة التي تعترض أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ في ملاحقة سماسرة وتجار الانتخابات على أرض الواقع، لأنهم يغيرون من طرق استعمال المال في الانتخابات التي لم تعد توزع في تجمعات يعقدها المرشحون لتقديم برامجهم لسكان الدوائر الانتخابية، بل يتكفل بها السماسرة الذين ينشطون ليلا، وهذا ما يفرض مراقبة صارمة لرصد الفساد الانتخابي.

أ . أ